«Байкал-Энергия» поднялась до пятой строчки турнирной таблицы Чемпионата России

Иркутск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Байкал-Энергия» 30 ноября победила «Кузбасс» со счётом 8:1. Об этом сообщает пресс-служба иркутского клуба.

В первой половине встречи иркутяне забили четыре мяча, хотя первый гол встречи остался за гостями. У «бело-синих» отличились Иван Соловьёв, Евгений Волгужев, Иван Нечаев и Руслан Тремаскин. На перерыв команды ушли со счётом 4:1.

Во втором тайме авторами голов в ворота кемеровчан стали Евгений Волгужев, Игорь Вассерман, который реализовал 12-метровый, а также Иван Соловьёв и Евгений Егорычев.

Сейчас «Байкал-Энергия» занимает в турнирной таблице пятое место с 15 очками в активе, переместившись с седьмого. Следующую игру хоккеисты проведут 4 декабря в Хабаровске с местным «СКА-Нефтяником».