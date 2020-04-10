«Байкал-Энергия» подписала контракт с двукратным чемпионом мира Вадимом Черновым

Иркутск, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Двукратный чемпион мира Вадим Чернов усилит линию полузащиты «Байкал-Энергии» в предстоящем игровом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Вадим Чернов – воспитанник красноярской школы хоккея с мячом и ранее выступал за «Енисей». В розыгрыше Суперлиги 2019-2020 годов он сыграл во всех 30-ти матчах в стартовом составе команды. На его счету в прошлом сезоне 6 забитых мячей и 5 голевых передач.

Также Вадим Чернов – мастер спорта России по хоккею с мячом, обладатель Кубка мира, трехкратный чемпион России, чемпион мира среди молодежи, в составе главной команды страны он дважды становился чемпионом мира.