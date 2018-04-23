«Байкал-Энергия» подписала контракты с двумя новичками

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Ряды команды «Байкал-Энергия» пополнили полузащитник Денис Цыцаров и нападающий Эмиль Бихузин. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

С 36-летним Денисом Цыцаровым клуб подписал контракт 20 апреля. Хоккеист выполняет на поле функции опорного полузащитника и имеет большой опыт выступлений в чемпионате России. Большую часть своей спортивной карьеры играл в составе ульяновской «Волги», один сезон провёл в красногорском «Зорком», ещё один в шведском «Катринехольме».

Контракт с Эмилем Бихузиным закрепили 19 апреля. Перспективный 23-летний воспитанник димитровградского хоккея уже хорошо известен по выступлениям за ульяновскую «Волгу» и столичное «Динамо». Является чемпионом мира и России среди юниоров, привлекался в сборную России. В прошлом сезоне у спортсмена была травма, но сейчас он уже восстановился и в конце сезона достаточно много играл в «Волге».

Также продолжен договор с нападающим Тимофеем Безносовым. В минувшем чемпионате России форвард довёл счёт своим матчам в составе бело-синих до 223, а количество забитых мячей до 83.

Вернулся в команду и защитник Максим Блем, который теперь будет работать на посту старшего тренера. Он ушёл из «Байкал-Энергии» два года назад, отказавшись от тренерской должности в молодёжной команде и перейдя в «Динамо-Казань». Затем был сезон в нижегородском «Старте», после чего ему последовало предложение от иркутского клуба, которое в процессе переговоров было принято.

Хоккеист до сих пор является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей в чемпионатах страны – 352 раза он выходил на поле в форме «Байкал-Энергии» в матчах чемпионатов России. Новая работа потребует новых знаний, поэтому сейчас он готовится к поступлению в Высшую школу тренеров.

Статус свободного агента 20 апреля получил полузащитник «Байкал-Энергии» Егор Егорычев. Об этом стало известно после того как хоккеист не получил предложения о дальнейшем сотрудничестве от руководства клуба. В составе бело-синих Егор Егорычев в течение трёх медальных сезонов провёл 73 матча, забил 7 мячей. С «Байкал-Энергией» он становился серебряным (дважды) и бронзовым призёром чемпионатов страны. В Иркутске получил звание мастера спорта России.

Что касается Александра Егорычева, то лучший бомбардир «Байкал-Энергии» в минувшем сезоне готовится в Красноярске к операции на плечевом суставе. Известно также, что хоккеист уже провёл переговоры с руководством «Енисея». Однако официальной информации об их итогах клуба от красноярского пока не поступало.

Тренерский штаб команды мастеров сформирован. Наполним, на должность главного тренера «Байкал-Энергии» 16 апреля был назначен известный хоккейный специалист Андрей Рушкин. Работа над комплектованием команды на предстоящий сезон продолжается, идёт переговорный процесс.

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