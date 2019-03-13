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14.03.2019

«Байкал-Энергия» потерпела крупнейшее поражение в полуфинале

Хабаровск, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - «Байкал-Энергия» 13 марта потерпела крупнейшее в своей истории поражение. Во втором матче серии плей-офф клуб со счётом 1:17 проиграл хабаровскому «СКА-Нефтянику», сообщает пресс-служба иркутской команды.

Единственный мяч в ворота соперников «бело-синие» забили на седьмой минуте. Автором гола стал Денис Цыцаров. Хабаровчане, в свою очередь, именно в первом тайме забили большее количество своих мячей. На перерыв команды ушли со счётом 1:9.

Напомним, это вторая встреча «Байкал-Энергии» и «СКА-Нефтяника» в серии плей-офф. В первом матче иркутяне также проиграли. Третий поединок полуфинальной серии пройдёт в Иркутске 16 марта на стадионе «Рекорд» в 11.00.

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