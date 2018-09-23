«Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» в матче Кубка России

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - «Байкал-Энергия» уступила в первом матче Кубка России. Команда встречалась с хабаровским «СКА-Нефтяником» и проиграла со счётом 8:2, сообщает пресс-служба иркутского клуба.

Счёт в матче уже на пятой минуте открыли хабаровчане. Ответный мяч иркутяне забили спустя семь минут, его автором стал полузащитник Павел Дубовик. На этом «Байкал-Энергия» ограничилась голами в первом матче. Зато «СКА-Нефтяник» до перерыва забил ещё три мяча.

В начале второго тайма полузащитник «бело-синих» Антон Шевцов забил второй мяч в ворота хабаровчан. Больше иркутяне сопернику ничего не смогли противопоставить. «СКА-Нефтяник», в свою очередь, забил ещё четыре раза.

Во втором тайме «Байкал-Энергия» смогла отыграть один мяч – забил Антон Шевцов. Затем команды создавали опасные моменты у ворот друг друга, но у хабаровчан их было больше, они смогли забить в ворота иркутян ещё четыре мяча.

Следующий матч «Байкал-Энергия» сыграет 25 сентября с кемеровским «Кузбассом».

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