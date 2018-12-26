«Байкал-Энергия» проиграла «Уральскому трубнику»

Первоуральск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - «Байкал-Энергия» проиграла на выезде «Уральскому трубнику» со счётом 3:2. Об этом сообщает пресс-служба иркутского клуба.

Счёт во встрече команды открыли в середине первого тайма. На 22 минуте гол забил Владислав Кузнецов и вплоть до 40 минуты «Байкал-Энергия» лидировала. На перерыв команды ушли со счётом 1:1.

После перерыва иркутяне пропустили два мяча подряд и лишь на 84 минуте Евгений Волгужев сократил разрыв до одного очка.

Сейчас «Байкал-Энергия» занимает в турнирной таблице седьмую строчку, имея в копилке шесть выигрышей, две ничьи и пять проигрышей.

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