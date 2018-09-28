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28.09.2018

«Байкал-Энергия» разгромно проиграла в последнем матче Кубка России-2018

Кемерово, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - «Байкал-Энергия» в последней встрече Кубка России-2018 в Кемерово уступила со счётом 6:2 «Сибсельмашу». Об этом сообщает пресс-служба иркутского клуба.

Первый мяч забили уже на второй минуте встречи. Авторами стали новосибирцы. Этот мяч стал единственным в первом тайме.

После перерыва «Сибсельмаш» снова пошёл в атаку и дважды подряд поразил ворота иркутян. Первый гол «Байкал-Энергия» забила только на 75 минуте, его автором стал Антон Шевцов. Он же оформил дубль на третьей минуте, после того как новосибирсцы забросили в ворота «бело-синих» ответный мяч. Больше иркутяне ничего противопоставить не смогли, а «Сибсельмаш» забил ещё два гола.

По итогам первого этапа турнира «Байкал-Энергия» оказалась на шестой строчке в турнирной таблице. Из шести игр команда проиграла четыре, одну закончила ничьёй, одну выиграла. В полуфинале Кубка России-2018 встретятся «Динамо-Москва», «Водник», «СКА-Нефтяник» и «Енисей».

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