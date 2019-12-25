«Байкал-Энергия» сыграла вничью с «Динамо-Казань»

Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Байкал-Энергия» 15 декабря сыграла вничью с «Динамо-Казань». Итоговый счёт – 3:3. Об этом сообщает пресс-служба иркутского клуба.

Счёт на табло открылся на чевтёртой минуте. Ворота соперника поразил нападающий хозяев Евгений Волгужев. Однако затем «бело-синие» пропустили два мяча подряд. На перерыв команды ушли со счётом 1:2.

Во втором тайме гости снова пошли в атаку, забив свой третий мяч. Иркутянам, тем не менее, смогли выровнять ситуацию. Сначала Евгений Волгужев оформил дубль, затем Владислав Кузнецов довёл счёт до 3:3.

Следующая игра состоится 28 декабря, когда «Байкал-Энергия» примет «Мурмана».