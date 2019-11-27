«Байкал-Энергия» со счётом 11:3 победила «Сибсельмаш»

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - «Байкал-Энергия» 27 ноября в Иркутске одержала победу над «Сибсельмашем» из Новосибирска со счётом 11:3. Об этом сообщает пресс-служба иркутского клуба.

Иркутяне, открыв счёт уже на трётьей минуте, забросили в ворота соперников шесть мячей. В первой половине встречи дублями отметились Руслан Тремаскин и Евгений Волгужев, ещё по голу забили Павел Дубовик и Александр Баздырев. На перерыв команды ушли со счётом 6:2.

Во втором тайме ещё один дубль оформил Евгений Волгужев, также авторами голов стали Владислав Кузнецов, Сергей Ган и Александр Баздырев.

Следующая игра «бело-синих» состоится 30 ноября в Иркутске. «Байкал-Энергия» встретится с «Кузбассом» из Кемерово.