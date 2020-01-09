«Байкал-Энергия» в Казани сыграла вничью с местной командой

Иркутск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - «Байкал-Энергия» 8 января на выезде сыграла вничью с «Динамо-Казань». Итоговый счёт встречи – 3:3, сообщает пресс-служба иркутского клуба.

Игра довольно долго проходила с нулевым счётом на табло. Первый гол забили хозяева на 34 минуте. Однако уже через пару минут Вячеслав Вдовенко сравнял счёт. Однако на перерыв команды ушли со счётом 2:1. Второй гол хозяева забили, реализовав 12-метровый.

Во втором тайме на 55 минуте Руслан Тремаскин снова сравнял счёт, а через 22 минуты «Динамо-Казань» снова вышла вперёд. Но на 87 минуте угловой реализовал Иван Нечаев.

Следующий матч иркутяне проведут в Мурманске 11 января.