«Байкал-Энергия» заключила контракт с кемеровским хоккеистом Максимом Семеновым

Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Защитную линию «Байкал-Энергии» в будущем сезоне усилит воспитанник кемеровской хоккейной школы Максим Семёнов. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Максим Семёнов ранее выступал за «Мурман». В сезоне 2019-2020 он сыграл в 18 матчах в стартовом составе команды. Несмотря на то, что в карьере Максима значится всего два клуба, на его счету немало регалий: две золотых и две серебряных медали юниорских и молодёжных чемпионатов России, золото первенства мира среди спортсменов не старше 23 лет.

– Максим достаточно опытен и при этом находится в самом игровом возрасте. Провёл хороший сезон в «Мурмане», имеет высокий показатель по отбору мяча, блокировал много ударов нападающих соперника. Плюс, исполняет угловые удары. И, уверен, у него есть потенциал для повышения уровня своей игры, – отметил главный тренер ХК «Байкал-Энергия» Евгений Хвалько.