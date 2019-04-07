Бенди-центр в Иркутске всё ещё строится без официальных гарантий со стороны Минфина РФ

Иркутск, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Минфин РФ всё ещё не подтвердил софинансировние строительства в Иркутске бенди-центра. Об этом 8 апреля на заседании бюджетного комитета Законодательного собрания Иркутской области сообщил замминистра спорта региона Павел Богатырев.

Поводом для поднятия вопроса стало намерение правительства Иркутской области при ближайшей корректировке бюджета добавить на строительство этого объекта 1,066 млрд рублей.

Председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова выразила обеспокоенность, что такими темпами и все необходимые 6 млрд рублей на этот объект будут изысканы из областной казны.

Павел Богатырев сообщил, что в Минспорта РФ ему пообещали учесть нужную сумму в федеральном бюджете при его ближайшей корректировке. Но вот от Минфина РФ «пока подтверждения нет».

Представители Минстроя региона пояснили, что средства на бенди-центр, закладываемые при корректировке, выделяются перераспределением с 2020-2021 годов. Соответствующая сумма будет высвобождена в последующие годы на другие объекты строительства, уверяют в ведомстве.

Напомним, бенди-центр начали строить в 2018 году и, как оказалось, не без нарушений. Его должны сдать в 2020 году к чемпионату мира по хоккею с мячом, потому работы на объекте разрешили вести круглосуточно. В марте стало известно, что на 90% завершены работы по возведению фундаментов. Между тем, есть опасение, что строительство бенди-центра в Иркутске может обернуться обострением и без того существующих транспортных проблем в районе Лермонтовской развязки.

СПРАВКА:

Строящийся центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным людом станет крупнейшим сооружением подобного рода на всей территории Сибири и Дальнего Востока.

Центр рассчитан на одновременное посещение спортивных мероприятий зрителями количеством 6 тысяч человек. Помимо основного помещения ледовой арены с полем, проектом предусмотрено размещение двух тренажерных залов, хореографического зала, спортивного зала, бегового зала, медицинских пунктов для спортсменов и зрителей, помещения для СМИ, восстановительного блока, судейских помещений и др. Общая площадь здания более 55 тысяч квадратных метров.

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