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04.05.2018

Бильярдисты Приангарья завоевали пять медалей

Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Спортсмены Иркутской области на чемпионате и первенстве СФО по бильярдному спорту завоевали пять медалей.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья, межрегиональные соревнования прошли в Иркутске с 28 апреля по 2 мая и собрали спортсменов из Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областей, Забайкальского, Алтайского и Красноярского краев и республики Бурятия.

Иркутянин Владимир Шафиров стал чемпионом Сибири в мужской категории. В финале он обыграл Михаила Царева из Новосибирска со счетом 6:4. Бронзовым призером мужского чемпионата стал еще один иркутский спортсмен Михаил Корчинов. Среди женщин третье место заняла иркутянка Ксения Комиссарова.

В первенстве Сибирского федерального округа у спортсменов Иркутской области две награды. Среди мальчиков до 13 лет третье место занял Савва Каморин. Среди юниоров от 16 до 21 года на третью ступень пьедестала поднялся Павел Ганин. Оба спортсмена являются воспитанниками школы Федерации бильярдного спорта Иркутской области и тренируются под руководством Евгения Голованова.

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