|Спорт
|05.09.2018
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БК «Иркут» проведёт сборы в Сербии
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Иркутск, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Игроки иркутского баскетбольного клуба «Иркут» отправятся на сборы в Сербию. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Как рассказал старший тренер БК «Иркут» Александр Лукин, на сборы отправятся 11 человек – это полный состав тех, кто тренировался в августе.
В Сербии иркутяне проведут товарищеские встречи как с местными командами, так и с российскими клубами из Суперлиги-1. Полноценный тренировочный цикл стартует у «Иркута» с 5 сентября и продлится до 23 сентября.
Первые товарищеские игры планируется сыграть уже 8-9 сентября.
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