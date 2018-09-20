Благотворительный баскетбольный матч «Шаг вместе» в Иркутске разыграли вничью

Иркутск, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Со счетом 82:82 закончился благотворительный баскетбольный матч «Шаг вместе», который состоялся 20 сентября во Дворце спорта «Труд» в Иркутске в рамках второго Байкальского международного экологического водного форума, сообщает пресс-служба регправительства.

Напомним, цель мероприятия – оказание помощи детям-инвалидам в приобретении специализированного оборудования, а также привлечение внимания общественности к социальным проблемам детей, нуждающихся в лечении и социальной адаптации. На площадке «Труда» встретились две команды – «Иркутская область» и «Звезды форума». В состав команды «Иркутская область» входили: президент Российской федерации баскетбола (РФБ), заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко, чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко, известный российский бобслеист, заслуженный мастер спорта России Александр Зубков, профессиональный баскетболист, заслуженный мастер спорта России Сергей Быков, российский пляжный футболист, один из лучших вратарей в пляжном футболе Андрей Бухлицкий, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик, министр спорта Иркутской области Илья Резник, министр имущественных отношений региона Владислав Сухорученко, министр экономического развития Приангарья Евгений Орачевский, депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко и другие. Тренер – президент федерации баскетбола Иркутской области Юрий Ковалев.

В команде «Звезды форума» играли: первый заместитель председателя Российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив» Ольга Алимирзоева-Панкова, актер театра и кино Виталий Абдулов, чемпион Европы по баскетболу Никита Моргунов, генеральный директор Российской федерации баскетбола Евгений Иванов, министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, российский игрок в пляжный футбол, чемпион России Андрей Мельников, известный российский бобслеист Алексей Негодайло, депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Красноштанов и другие. Тренер команды – олимпийский чемпион по баскетболу, Заслуженный тренер России Евгений Гомельский.

– Мы заложили хорошую традицию. В Иркутской области очень любят баскетбол. И Андрею Кириленко я сегодня пообещал, что мы обязательно создадим детско-юношескую школу, где будут играть в баскетбол тысячи ребят. Сегодня я желаю всем красивой и благородной игры, – сказал Сергей Левченко.

Перед началом матча детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям руководитель Фонда Сергея Левченко Наталья Левченко вручила десять кресел-колясок.

Игроков, гостей и болельщиков матча также поприветствовала общественно-политический деятель, обладательница титула «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках, член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ, член комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ Ксения Безуглова.

– Многие сегодня говорят, что благотворительность – это обязанность. Я так не считаю. Благотворительность – это значит «творить благо». А творчество может исходить только от сердца, от чистой души. Инвалидность – это статус, определяющий здоровье. Но инвалидность никогда не определяет наших реальных возможностей. Люди с ограниченными возможностями здоровья доказывают всему миру, что возможности безграничны, если только этого захотеть. Благотворительный матч показывает, что синергия здоровых людей и людей с ограниченными возможностями может творить чудеса, – подчеркнула Ксения Безуглова.

Кроме того, в рамках Благотворительного баскетбольного матча «Шаг вместе» были проведены мастер-классы по баскетболу и футболу для воспитанников спортивных школ. Их для подростков провели Андрей Кириленко, Алексей Саврасенко, Никита Моргунов, победитель Евролиги, руководитель департамента регионального развития и массового баскетбола РФБ Владимир Дячок, заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы по баскетболу Сергей Быков, известные российские пляжные футболисты Андрей Бухлицкий и Андрей Мельников.

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