Благотворительный пробег «Спорт во благо» прошел в Иркутске

Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на острове Юность состоялся благотворительный пробег «Спорт во благо».

Мероприятие проходит в городе пятый раз и посвящен сбору средств на развитие программ ранней помощи детям с синдромом Дауна, сообщает пресс-служба мэрии. Благотворительный пробег организует Иркутская областная общественная организация родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга» при поддержке администрации Иркутска.

Участников акции поприветствовали мэр Иркутска Дмитрий Бердников:

– Забег «Спорт во благо» уже по праву стал общегородским праздником. Всегда говорю, Иркутск – город активных, спортивных, неравнодушных людей. Сегодня здесь собрались и совсем юные, и взрослые любители бега. Но всех нас объединяет любовь к спорту и желание помогать людям.

Глава города наградил победителей забегов, а также вручил благодарность руководителю общественной организации «Радуга» Наталье Поповой.

Программа «Спорт во благо» действует уже более 10 лет и сегодня является всероссийской. К ней подключились десятки регионов страны, где работают некоммерческие организации, поддерживающие людей с синдромом Дауна: Иркутск, Екатеринбург, Уфа, Барнаул, Омск, Рязань, Махачкала и другие. За годы работы программы «Спорт во благо» ее участниками стали десятки тысяч человек, сотни компаний и организаций. Проект «Спорт во благо» – лауреат первой премии «Спортивная Россия-2014» и лауреат ежегодной премии «Компания года 2015». Мероприятия проекта входят в список самых известных спортивных благотворительных событий страны.

Благодаря четырем предыдущим пробегам было собрано 552 415 рублей, в этом году – более 120 тысяч. Все финансовые средства направляются в проект «Моя и мамина школа» для оплаты индивидуальных занятий детей, ремонта помещений, приобретения методических пособий для занятий и на реабилитационные мероприятия для ребят с синдромом Дауна.