Боксеры Приангарья завоевали 10 медалей на соревнованиях памяти Иосифа Кобзона

Иркутская область, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Спортсмены Иркутской области завоевали четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по боксу класса «А», посвященных памяти депутата Государственной думы, Героя Труда РФ, народного артиста СССР, профессора Иосифа Кобзона.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, соревнования проходили с 28 сентября по 2 октября в поселке Агинское в Забайкальском крае. В турнире приняли участие спортсмены из Иркутской области, Забайкальского края, республик Бурятия и Хакасия, а также из Монголии.

От Приангарья среди женщин в весовой категории 75 кг первое место заняла Виктория Иванова. Среди мужчин золотые медали выиграли Тихон Нетесов (весовая категория 64 кг), Вячеслав Пилипюк (69 кг) и Кирилл Васадзе (81 кг).

Серебряные медали получили Артем Баранов (весовая категория 52 кг), Александр Литвинов (64 кг), Юрий Столбов (69 кг) и Василий Штык (75 кг). Бронзовыми призерами стали Артем Бутаков в весе 69 кг и Родион Буйлов в весовой категории 81 кг.

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