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Спорт
20.05.2019

Более 600 спортсменов и любителей поучаствовали в соревнованиях по ориентированию в Иркутске

Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на острове Юность 18 мая состоялись Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут»-2019. На старт вышли более 600 спортсменов и любителей активного отдыха из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Братска, Черемхово, Иркутского, Боханского, Черемховского районов и других муниципальных образований.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, среди девочек 2007 года рождения и младше все призовые места у иркутских спортсменок: первое место заняла Елизавета Кодачигова, второе место – Анна Ашроева, третье – Елизавета Михайлова. Среди мальчиков этой возрастной группы первое и второе места заняли представители Иркутска Роман Чесноков и Артем Караваев соответственно, третье место – у Вадима Калмыкова из Иркутского района. Среди девушек 2005-2006 годов рождения золотую медаль завоевала Алена Тутолмина из Иркутска, серебряную медаль выиграла Стефания Каташевцева из Иркутского района, бронзовую награду получила Виктория Бухарова из Иркутского района. Среди юношей 2005-2006 годов рождения победил спортсмен из Иркутского района Антон Чернигов, вторым стал иркутянин Николай Пац, замкнул тройку лидеров представитель Иркутского района Никита Парфенов.

Среди девушек и юношей 2003-2004 и 2001-2002 годов рождения все призовые места заняли иркутяне. Так, у девушек 2003-2004 годов рождения золотую медаль завоевала Нина Стукалина, серебряную медаль получила Анна Юшина, бронзовую награду вручили Екатерине Садовниковой. У юношей 2003-2004 лучший результат показал Николай Кавандин, вторым финишировал Даниил Садковский, третий результат – у Всеволода Харитонова. Среди девушек 2001-2002 годов рождения победу одержала Яна Кауфман, серебряным призером стала Алина Русина, бронзовым – Любовь Кривашина. Среди юношей 2001-2002 лидировал Владимир Тюменцев, вторым стал Олег Самойлов, третьим – Анатолий Куроленко.

Среди юниорок 1999-2000 годов рождения все призовые места заняли иркутские спортсменки: первое место заняла Анастасия Антачева, второе – Василина Томшина, третье – Лариса Климчук. Среди юниоров также лидерами являются представители Иркутска: первое место – у Андрея Семилета, второе – у Вадима Пшеничникова, третье – у Владимира Брыткова.

Среди женщин 1985-1998 годов рождения медаль высшей пробы завоевала Мария Холомянская из Иркутска, серебряную награду взяла Ольга Павленко из Иркутска, бронзовую медаль получила Мария Орлова из Ангарска. Среди мужчин 1985-1998 победил Илья Разаренов, вторым финишировал Евгений Алексеев, замкнул тройку лидеров Владимир Горбунов. Все спортсмены – из Иркутска.

Среди женщин 1965-1984 годов рождения победительницей стала Наталья Семилет, серебряную медаль завоевала Елена Никулина, бронзовую награду получила Марина Юшина. Среди мужчин этой возрастной категории победу одержал Павел Кривошеев, второй результат показал Роман Константинов, третий – Александр Ковалев. Все спортсмены – из Иркутска.

Среди женщин 1964 года рождения и старше лидировала Светлана Шишканова из Братска, второй пришла Наталья Солдатова из Иркутска, третье место – у Натальи Кузьминой из Иркутска. Среди мужчин 1964 года рождения и старше победил иркутянин Станислав Онищенко, вторым стал Виктор Шишканов из Братска, третьим – Виктор Ильичев из Иркутска.

Всем победителям были вручены медали, дипломы и памятные призы от министерства спорта РФ. Призеры награждены медалями и дипломами.

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