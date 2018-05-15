Более 600 участников ожидают на старте «Российского Азимута» в Иркутске

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на острове Юность 19 мая пройдут всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2018». Ожидается, что в этот день на старт выйдут более 600 участников – как профессиональных спортсменов, так и любителей. Соревнования проводятся в личном зачете по следующим возрастным категориям: мальчики и девочки 2004-2005 годов рождения и 2006 года рождения и младше, юноши и девушки 2002-2003 и 2000-2001 годов рождения, юниоры и юниорки 1998-1999 годов рождения, мужчины и женщины 1984-1997, 1964-1983, 1963 года рождения и старше. Состоится общий старт в каждой возрастной категории по дисциплине «кросс-выбор». Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, в соревнованиях могут принять участие граждане Российской Федерации и иностранных государств. Каждый участник должен предоставить в комиссию по допуску следующие документы: именную заявку, паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, справку от врача о допуске к соревнованиям, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. Победителей соревнований «Российский Азимут-2018» ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы от Минспорта Российской Федерации. КООРДИНАТЫ: Комиссия по допуску участников соревнований будет работать с 17 по 18 мая с 11.00 до 18.00 по адресу: Иркутск, бульвар Постышева, 20, кабинет №4.

Кроме того, комиссия будет работать в день старта, 19 мая, с 8.30 до 11.00 на площадке амфитеатра на острове Юность.

Подробную информацию о регистрации участников и проведении соревнований можно узнать в ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» по телефону: 8 (3952) 33-64-79. ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск Тэги: View the discussion thread.