|Спорт
|16.05.2018
|
|
Более 600 участников ожидают на старте «Российского Азимута» в Иркутске
|
Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на острове Юность 19 мая пройдут всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2018». Ожидается, что в этот день на старт выйдут более 600 участников – как профессиональных спортсменов, так и любителей.
Соревнования проводятся в личном зачете по следующим возрастным категориям: мальчики и девочки 2004-2005 годов рождения и 2006 года рождения и младше, юноши и девушки 2002-2003 и 2000-2001 годов рождения, юниоры и юниорки 1998-1999 годов рождения, мужчины и женщины 1984-1997, 1964-1983, 1963 года рождения и старше. Состоится общий старт в каждой возрастной категории по дисциплине «кросс-выбор».
Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, в соревнованиях могут принять участие граждане Российской Федерации и иностранных государств. Каждый участник должен предоставить в комиссию по допуску следующие документы: именную заявку, паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, справку от врача о допуске к соревнованиям, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Победителей соревнований «Российский Азимут-2018» ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы от Минспорта Российской Федерации.
КООРДИНАТЫ:
ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram
Загрузка...
Тэги: