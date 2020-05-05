Более 600 жителей Иркутской области сдали нормативы комплекса ГТО на знаки отличия

Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В первом квартале 2020 года на знаки отличия ГТО нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) выполнили 613 жителей Иркутской области. Из них золотые знаки отличия ГТО получат 592 человека, серебряные знаки – 17 человек, бронзовые – четыре человека. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

– За первый квартал 2020 года к выполнению норм ГТО в Иркутской области приступили 3393 человека. Из них наибольшее количество зафиксировано в Осинском, Усть-Илимском, Нижнеудинском районах, Иркутске и Ангарском городском округе, – отметила директор ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» Наталья Кривошеева. – При этом к награждению знаками ГТО было представлено больше всего жителей Казачинско-Ленского района (91 человек), Нижнеудинского района (77 человек), Иркутска (65), Ангарского городского округа (62) и Братска (51).

Напомним, с 1 января 2017 года стать участником комплекса ГТО и попробовать свои силы в выполнении испытаний может любой желающий, имеющий медицинский допуск и предварительно зарегистрировавшийся на официальном сайте – gto.ru. Региональным оператором ВФСК ГТО в Приангарье является ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» (http://rmc-sport.ru/).

С 2019 года региональный оператор ГТО проводит мероприятия по оценке деятельности центров тестирования муниципальных образований. В результате данной работы формируется рейтинг ГТО. За первый квартал этого года рейтинг возглавил город Зима, набрав 211 баллов. В пятёрку лучших также вошли Саянск, Усть-Илимск, Казачинско-Ленский и Усть-Кутский районы. Среди отстающих муниципальных образований области оказались Бодайбо и район, Заларинский, Катангский, Куйтунский и Балаганский районы.

В рейтинге учитывались следующие критерии: доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО от общей численности населения, проживающего на территории муниципального образования; доля населения, выполнившего нормативы комплекса ГТО на знаки отличия и другие. Для определения места в рейтинге ГТО муниципальному образованию по каждому из критериев рейтинга начислялись баллы в обратной последовательности (42 балла за 1 место и 1 балл за 42 место).