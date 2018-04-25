ТЕМЫ
Архив
< Апреля 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Спорт
26.04.2018

Более 600 жителей Иркутской области выполнили нормативы ГТО на знаки отличия

Иркутская область, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - За первый квартал текущего года на знаки отличия ГТО нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» выполнили 629 жителей Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, из них на золотые знаки отличия ГТО выполнили нормативы комплекса 592 человека, на серебряные знаки – 27 человек, на бронзовые – 10 человек.

В первом квартале 2018 года количество жителей региона, сдавших на знаки отличия ГТО, увеличилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, если раньше большинство обладателей знаков отличия ГТО были школьники в возрасте 16-17 лет (пятая возрастная ступень комплекса ГТО), то сейчас выполняют нормативы ГТО жители всех возрастных ступеней.

В рамках популяризации комплекса ГТО в Иркутской области в августе пройдет Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в сентябре состоится Фестиваль ВФСК ГТО среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Напомним, с 1 января 2017 года стать участником комплекса ГТО и попробовать свои силы в выполнении испытаний может любой желающий, имеющий медицинский допуск и предварительно зарегистрировавшийся на официальном сайте – gto.ru. Для приема нормативов ГТО на территории Иркутской области создано 69 центров тестирования, которые расположены в каждом из 42 муниципальных образований области. Информация о центрах тестирования размещена на сайте министерства спорта Иркутской области. Региональным оператором внедрения ВФСК ГТО на территории Приангарья является ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» (http://rmc-sport.ru/).

ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram

История великой гимнастки Оксаны Костиной

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске