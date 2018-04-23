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24.04.2018

Борцы Приангарья завоевали десять медалей на всероссийских соревнованиях

Иркутская область, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Спортсмены Иркутской области завоевали десять медалей на всероссийских соревнованиях ОГФСО «Юность России» по греко-римской борьбе среди юношей 2001-2002 годов рождения в рамках всероссийского фестиваля борьбы «Юность России».

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, соревнования проходили с 15 по 17 апреля в Смоленске.

В состав сборной команды Приангарья вошли спортсмены из Иркутска, Ангарска, Братска, Свирска и Качуга. Золотые медали завоевали Данил Коледов (весовая категория до 45 кг), Максим Жижин (до 48 кг), Максим Агеев (до 55 кг), Иван Михалев (до 60 кг), Вадим Степанов (до 65 кг) и Андрей Аксаментов (до 110 кг). Серебряными призерами стали Андрей Прощенко в весовой категории до 45 кг, Арам Петросян в категории до 55 кг и Данил Софьин в весе до 65 кг. Бронзовую награду в весовой категории до 55 кг выиграл Константин Хабибрахманов.

Всего в соревнованиях приняли участие более 160 борцов из Чечни и Дагестана, Брянской, Воронежской, Тульской, Брянской, Калужской, Московской, Тамбовской, Пензенской, Белгородской областей и других регионов России.

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