Братчанин Григорий Волосков занял второе место на первенстве Европы по бобслею

Инсбрук, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Спортсмен Братска Григорий Волосков стал серебряным призёром первенства Европы по бобслею, которое 1-2 февраля проходило в Инсбруке в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

В четвёрках экипаж, в состав которого входили пилот Григорий Волосков и разгоняющие Сергей Бакланов, Максим Баньков, Андрей Андриянов, занял второе место. Россияне уступили победителю 0,98 секунды. Победу одержали спортсмены Германии с результатом 1 минута 43,71 секунды.

Григорий Волосков тренируется в областной Школе высшего спортивного мастерства под руководством Павла Колоедова, говорят в Минспорта Иркутской области.