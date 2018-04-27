|Спорт
|27.04.2018
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Братчанка Ирина Долгова стала чемпионкой Европы по дзюдо
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Братск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Спортсменка из Братска Ирина Долгова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо, который с 26 по 29 апреля проходит в Тель-Авиве в Израиле. Она выступала в весовой категории 48 кг.
Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, в решающей схватке Ирина Долгова с преимуществом в «ваза-ари» одолела бронзового призера Олимпийских игр, чемпионку Европы из Венгрии Еву Черновицки, которая в этот раз выиграла серебряную медаль чемпионата Европы. Бронзовые награды в этой весовой категории получили Милиса Николич (Сербия) и Марина Черняк (Украина).
Таким образом, Ирина Долгова завоевала в Тель-Авиве первую в своей карьере золотую медаль чемпионата Европы. В прошлом году на чемпионате Европы в Варшаве братчанка стала серебряным призером.
Напомним, Ирина Долгова – участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Она занимается дзюдо у заслуженного тренера России Наталии Дору в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спартак» в Братске.
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