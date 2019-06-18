Братску и Киренску дали денег на создание открытых ФОКов

Братск, Киренск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Братск и Киренский район получат оборудование для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. На его приобретение из федерального бюджета выделено 50 млн рублей, еще 2 млн – из областного, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Эти муниципальные образования стали победителями рейтингового отбора на передачу оборудования для создания двух ФОКОТов в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Министр спорта Иркутской области Илья Резник рассказал, что в рейтинговом отборе на передачу оборудования могли принять участие городские округа и муниципальные районы. Условиями стало наличие прав на земельный участок, наличие в местном бюджете средств на проведение подготовительных работ и установку спортивно-технологического оборудования.

Согласно заявкам, в Братске ФОКОТ будет установлен в жилом районе Энергетик на улице Юбилейная. Администрация Киренского района планирует установить комплекс в микрорайоне Мельничный в Киренске.

СПРАВКА:

Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа рассчитаны на круглогодичное функционирование. В состав комплекса входят универсальная игровая площадка и спортивное ядро. Универсальная игровая площадка предназначена для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон и другие виды спорта. В спортивное ядро – это беговые дорожки, хоккейная коробка, яма для прыжков в длину, площадки для стритбола, раздевалки, трибуны для зрителей.