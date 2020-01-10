Чемпионат и первенства Сибири и Дальнего Востока по легкой атлетике пройдут в Иркутске

Иркутск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Байкал-Арена» 11-12 января пройдут чемпионат и первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет и до 23 лет, юношей и девушек до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.

Планируется, что в соревнованиях примут участие более 700 сильнейших спортсменов из Иркутской, Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской, Сахалинской, Амурской областей, Красноярского, Хабаровского, Забайкальского, Приморского краев и других регионов.

Чемпионат и первенства по легкой атлетике проводятся в личном и командном зачетах. В программу соревнований включены: бег на 60, 200, 400, 800, 1,5 и 3 тысячи метров, 60 метров с барьерами и 2 тысячи метров с препятствиями. Спортсмены будут соревноваться в толкании ядра, в прыжках с шестом, в длину, высоту и тройном прыжке, а также в эстафете 4х200 метров. Для разных возрастных групп предусмотрено пятиборье и семиборье. Главный судья соревнований – Виктор Довескибо.

Чемпионат и первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по легкой атлетике в Иркутске проводятся впервые. От Приангарья в соревнованиях примут участие более 140 спортсменов из различных муниципальных образований. Выступят практически все сильнейшие легкоатлеты Иркутской области. Это Михаил Шмыков, Дмитрий Пасечник, Анастасия Коношанова, Ольга Родиошкина и многие другие.

Начало соревнований в оба дня в 09:30. Торжественное открытие запланировано на 12:20 в первый день соревнований 11 января.