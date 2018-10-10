Чемпионат и первенство Сибири впервые пройдут в водноспортивном комплексе в Иркутске

Иркутская область, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в большой чаше водноспортивного комплекса в микрорайоне Солнечном с 16 по 19 октября пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по плаванию.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, ожидается, что в соревнованиях примут участие около 400 сильнейших спортсменов из десяти сибирских регионов. Об этом сообщил заместитель министра спорта Приангарья Павел Богатырев.

– В октябре в водноспортивном комплексе в Иркутске впервые пройдут два крупных старта – это чемпионат и первенство Сибирского федерального округа и третий этап всероссийских соревнований «Кубок Сибири». Плавание – один из популярнейших видов спорта, которым в Приангарье занимаются около пяти тысяч человек. Одной из самых многочисленных команд на чемпионате и первенстве СФО будет сборная команда Иркутской области, в состав которой вошли пловцы из областного центра, Ангарска, Братска, Усть-Кута, Усть-Илимска и других муниципальных образований, - рассказал Павел Богатырев.

Соревнования проводятся на различных дистанциях по следующим видам: комплексное плавание, вольный стиль, баттерфляй, брасс, на спине, а также предусмотрены разные эстафеты 4х50 метров.

Как отметил старший тренер сборной Иркутской области по плаванию Виктор Агеенко, от Приангарья в соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены – Наталья Можина, Илья Куликов, Дмитрий Шибанов и другие.

– Чемпионат и первенство Сибири по плаванию – очень важные соревнования, так как они являются отборочными на чемпионат России и всероссийские соревнования «Резерв России». Чемпионат страны будет проходить в Казани с 7 по 12 ноября, а соревнования «Резерв России» – с 28 ноября по 2 декабря в Саранске, – сказал Виктор Агеенко.

Напомним, в 2015 году в водноспортивном комплексе проводились соревнования по плаванию в рамках шестых Российско-Китайских молодежных игр. В сентябре 2017 года состоялась торжественная церемония передачи водноспортивного комплекса в собственность Иркутской области. После этого в нем проходили соревнования городского и областного уровней.

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