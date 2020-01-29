|Спорт
|30.01.2020
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Чемпионат России по хоккею с мячом среди женщин стартует 4 февраля в Иркутске
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Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на стадионах «Рекорд» и «Зенит» с 4 по 9 февраля пройдет чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд. В турнире примут участие иркутские команды «Рекорд», «Сибскана», «Рекорд-2», «Зенит», сборные Свердловской и Московской областей, сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.
Чемпион определится в круговом турнире. Всего будет сыграно 15 матчей, из них пять пройдут на стадионе «Зенит» и десять – на «Рекорде».
Согласно календарю чемпионата страны, ежедневно будет по три игры. Перерыв в матчах запланирован только на 7 февраля, в этот день состязаний не запланировано. Церемония награждения состоится на стадионе «Рекорд» в 17:00 часов 9 февраля.
Календарь игр:
4 февраля (вторник)
13:00 сборная Московской обл. – сборная Свердловской обл. (ст. «Зенит»)
15:00 «Сибскана» - «Рекорд-2» (ст. «Рекорд»)
18:30 «Рекорд» - «Зенит» (ст. «Рекорд»)
5 февраля (среда)
13:00 «Зенит» – «Сибскана» (ст. «Зенит»)
13:00 сборная Свердловской обл. – «Рекорд-2» (ст. «Рекорд»)
18:30 «Рекорд» - сборная Московской обл. (ст. «Рекорд»)
6 февраля (четверг)
13:00 сборная Московской обл. – «Зенит» (ст. «Зенит»)
13:00 «Рекорд-2» - «Рекорд» (ст. «Рекорд»)
18:30 «Сибскана» - сборная Свердловской обл. (ст. «Рекорд»)
7 февраля (пятница) – день отдыха
8 февраля (суббота)
12:00 «Зенит» – сборная Свердловской обл. (ст. «Зенит»)
15:00 «Рекорд» - «Сибскана» (ст. «Рекорд»)
18:30 сборная Московской обл. - «Рекорд-2» (ст. «Рекорд»)
9 февраля (воскресенье)
12:00 «Зенит» - «Рекорд-2» (ст. «Зенит»)
12:00 «Сибскана» - сборная Московской обл. (ст. «Рекорд»)
15:00 сборная Свердловской обл. - «Рекорд» (ст. «Рекорд»)
17:00 Церемония награждения (ст. «Рекорд»)
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