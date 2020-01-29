Чемпионат России по хоккею с мячом среди женщин стартует 4 февраля в Иркутске

Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на стадионах «Рекорд» и «Зенит» с 4 по 9 февраля пройдет чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд. В турнире примут участие иркутские команды «Рекорд», «Сибскана», «Рекорд-2», «Зенит», сборные Свердловской и Московской областей, сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.

Чемпион определится в круговом турнире. Всего будет сыграно 15 матчей, из них пять пройдут на стадионе «Зенит» и десять – на «Рекорде».

Согласно календарю чемпионата страны, ежедневно будет по три игры. Перерыв в матчах запланирован только на 7 февраля, в этот день состязаний не запланировано. Церемония награждения состоится на стадионе «Рекорд» в 17:00 часов 9 февраля.

Календарь игр:

4 февраля (вторник)

13:00 сборная Московской обл. – сборная Свердловской обл. (ст. «Зенит»)

15:00 «Сибскана» - «Рекорд-2» (ст. «Рекорд»)

18:30 «Рекорд» - «Зенит» (ст. «Рекорд»)

5 февраля (среда)

13:00 «Зенит» – «Сибскана» (ст. «Зенит»)

13:00 сборная Свердловской обл. – «Рекорд-2» (ст. «Рекорд»)

18:30 «Рекорд» - сборная Московской обл. (ст. «Рекорд»)

6 февраля (четверг)

13:00 сборная Московской обл. – «Зенит» (ст. «Зенит»)

13:00 «Рекорд-2» - «Рекорд» (ст. «Рекорд»)

18:30 «Сибскана» - сборная Свердловской обл. (ст. «Рекорд»)

7 февраля (пятница) – день отдыха

8 февраля (суббота)

12:00 «Зенит» – сборная Свердловской обл. (ст. «Зенит»)

15:00 «Рекорд» - «Сибскана» (ст. «Рекорд»)

18:30 сборная Московской обл. - «Рекорд-2» (ст. «Рекорд»)

9 февраля (воскресенье)

12:00 «Зенит» - «Рекорд-2» (ст. «Зенит»)

12:00 «Сибскана» - сборная Московской обл. (ст. «Рекорд»)

15:00 сборная Свердловской обл. - «Рекорд» (ст. «Рекорд»)

17:00 Церемония награждения (ст. «Рекорд»)