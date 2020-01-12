Четвертый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд стартует в Иркутске 14 января

Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском Дворце спорта «Труд» с 14 по 18 января пройдет четвертый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б». На площадке встретятся следующие команды: «Ангара» (Иркутск), «Забайкалка» (Чита), «Омь-СибГУОР» (Омск), «Алтай-АГАУ» (Барнаул), «Олимп» (Новосибирская область).

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, все дни тура будет проходить по две игры. С 14 по 17 января игры состоятся в 15:00 и 17:00. В субботу, 18 января, начало игр – в 14:00 и 16:00. Вход для зрителей свободный.

В состав команды «Ангара» входят воспитанницы ангарских и иркутских спортивных школ: №2 Екатерина Трофимова (нападающая), №3 Ольга Нестерова (нападающая), №4 Дарья Евреинова (пасующая), №5 Мария Евреинова (либеро), №6 Милена Шачнева (блокирующая), №7 Ярославна Яковлева (нападающая), №9 Виктория Кузнецова (либеро), №10 Ольга Акимова (диагональная), №11 Дарья Хангорова (блокирующая), №13 Карина Семенцова (нападающая), №14 Оксана Герасимчук (блокирующая), №17 Татьяна Борщевская (нападающая).

Расписание игр:

14 января, 15:00 – «Омь-СибГУОР» (Омск) – «Алтай-АГАУ» (Барнаул).

14 января, 17:00 – «Ангара» (Иркутск) – «Забайкалка» (Чита).

15 января, 15:00 – «Забайкалка» (Чита) – «Омь-СибГУОР» (Омск).

15 января, 17:00 – «Олимп» (Новосибирская область) – «Ангара» (Иркутск).

17 января, 15:00 – «Олимп» (Новосибирская область) – «Алтай-АГАУ» (Барнаул).

17 января, 17:00 – «Ангара» (Иркутск) – «Омь-СибГУОР» (Омск).

18 января, 14:00 – «Забайкалка» (Чита) – «Олимп» (Новосибирская область).

18 января, 16:00 – «Ангара» (Иркутск) – «Алтай-АГАУ» (Барнаул).