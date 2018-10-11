Девять медалей завоевали спортсмены Иркутской области на чемпионате России по дартсу среди лиц с ПОДА

Иркутская область, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Девять медалей завоевали спортсмены Иркутской области на чемпионате России по дартсу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья, соревнования прошли с 1 по 7 октября в Полевском в Свердловской области.

Сборную команду Иркутской области представляли восемь спортсменов. В их активе шесть серебряных и три бронзовые медали. Виктор Беляев стал вторым в «Большом раунде» и «Крикете» и третьим в личном турнире «501». Две серебряные медали у Раисы Кочневой в «Большом раунде» и «Крикете». У Георгия Кудряшова две бронзовые награды в «Крикете» и «Секторе 20». Также Георгий Кудряшов в команде с Сергеем Недбайло занял второе место в парном турнире «501».

В общекомандном зачете сборная Иркутской области заняла третье место. На втором месте оказались спортсмены Красноярского края, на первом – команда Свердловской области.

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