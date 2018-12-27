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28.12.2018

Для иркутянок сделают бесплатным вход на игры «Байкал-Энергии»

Иркутск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - С 10 января 2019 года вход на игры «Байкал-Энергии» для женщин будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба иркутского клуба.

Кроме того, 7 января в качестве рождественского подарка вход на матч «Байкал-Энергия»-«Уральский трубник» будет бесплатным для всех.

– Обладатели абонементов кроме чашки горячего кофе получат ещё один приятный сюрприз. Так что не забудьте захватить с собой абонемент, его надо будет просто показать, – отмечают в «Байкал-Энергии».

Напомним, 7 января матч пройдёт на центральной спортивной арене Иркутска – стадионе «Труд». Начнётся он в 13.00.

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