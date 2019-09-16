Для катков Иркутской области закупят пять ледозаливочных машин

Иркутская область, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять ледозаливочных машин приобретут в Иркутской области для обслуживания катков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Уже состоялся электронный аукцион, по итогам которого победителем признан ООО «Антарес».

– Согласно государственному контракту, будут поставлены машины «УМКА» производства «Липецкого завода малых коммунальных машин». Эти машины предназначены для обслуживания открытых и закрытых катков, хоккейных площадок, стадионов, беговых дорожек с естественным и искусственным ледяным покрытием. На приобретение пяти машин будет направлено 26 млн рублей, – рассказал министр спорта Иркутской области Илья Резник.

В зимний период д машины предназначены для обслуживания катков: расчистки территории от снега с помощью поворотного отвала; профессионального обслуживания и содержания ледовой поверхности; сбора и вывоза ледяной крошки в специально отведённое место.

Машины могут срезать поврежденный слой ледовой поверхности с одновременным сбором ледяной крошки в кузов машины; заполнять царапины, оставляемые коньками; восстанавливать срезанную поверхность при помощи равномерной заливки нового слоя.