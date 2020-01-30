Дмитрий Бердников вручил награды лучшим спортсменам и тренерам города

Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске состоялась торжественная церемония чествования лучших спортсменов и тренеров «Спортсмен года».

Памятными подарками и благодарностями награждены 12 спортсменов, показавших наиболее высокие результаты в 2019 году, а также их тренеры, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Гостей мероприятия поприветствовал мэр города Дмитрий Бердников.

– Для нас стало уже доброй традицией – чествовать лучших спортсменов по результатам года. За 2019 год, благодаря вашему труду, бескомпромиссной борьбе гимн нашей страны звучал на многих спортивных аренах мира! Иркутяне побеждали в соревнованиях по стрельбе, шашкам, пауэрлифтингу, конному спорту, плаванию, становились первыми в единоборствах. В очередной раз доказали: Иркутск – родина чемпионов! От имени всех иркутян благодарю вас за целеустремленность и силу воли! Убежден: эти качества еще не раз приведут вас к победам, – отметил Дмитрий Бердников. – Отдельная благодарность сегодня – наставникам, воспитавшим чемпионов. Без них успехи ребят были бы невозможны.

Глава города отметил, что в Иркутске ведется системная работа по улучшению условий для занятий физической культурой и спортом. Так, за последние несколько лет в городе открыты крупные спортивные и оздоровительные комплексы, отремонтированы и построены школьные спортивные корты и стадионы, капитально отремонтированы стадионы «Локомотив» и «Авиатор». Кроме этого, администрация Иркутска оказывает поддержку профессиональным спортсменам, создает условия для занятия спортом детей и подростков. По инициативе Дмитрия Бердникова с 2020 года молодые сотрудники учреждений физкультуры и спорта будут получать «подъёмные» в размере 100 тысяч рублей.

Для справки: конкурс «Спортсмен года» проводится с 2017 года по инициативе администрации города Иркутска. В рамках конкурса ежемесячно подводятся итоги и выбирается лучший спортсмен по результатам выступлений на всероссийских и международных соревнованиях.