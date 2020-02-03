Дорожную карту развития иркутского ФК «Зенит» разработают до 5 февраля

Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - И.о. министра спорта Иркутской области Илья Резник поручил до 5 февраля представить предложения по развитию иркутского футбольного клуба «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, ранее была сформирована рабочая группа по вопросу деятельности «Зенита». Первое заседание прошло 3 февраля.

– Мои предложения – погасить задолженность клуба из внебюджетных источников, затем клуб будет финансироваться из бюджета. В документе должна быть прозрачно, открыто и конкретно прописана работа с резервом, с болельщиками и другие направления деятельности, – сказал Илья Резник.

Как отметил член Совета Федерации Сергей Брилка, от тренерского состава необходимо получить программу подготовки на оставшийся период сезона, а также разработать стратегию дальнейшего развития команды.

По словам главного тренера ФК «Зенит» Олега Яковлева, в настоящее время команда тренируется в усеченном режиме, но к весенней части первенства спортсмены будут подготовлены.

Напомним, команда футбольного клуба «Зенит» является участницей «ОЛИМП – первенства России» (второй дивизион, зона «Восток») и представляет Иркутскую область с 2016 года. В сезоне 2018-2019 годов команда «Зенит» заняла третье место.