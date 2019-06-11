Два спортсмена переплыли Байкал в самом узком месте Ольхонских ворот

Ольхонский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Заплыв «Байкальская миля» в самом узком месте пролива Ольхонские ворота преодолели два спортсмена. Это Александр Брылин из Благовещенска и Дмитрий Семёнов из Иркутска, которым потребовалось по 40 минут на дистанцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

В посёлке Сахюрта Ольхонского района 8 и 9 июня проходил третий открытый фестиваль Иркутской области по плаванию в холодной воде «Байкальская миля». В соревнованиях приняли участие спортсмены из Иркутска, Ангарска, Владивостока, Благовещенска, Москвы и других российских городов, а также в фестивале участвовали пловцы из Китая.

– Первая часть фестиваля проходила в бассейне под открытым небом при температуре воды +7 градусов. Здесь спортсмены соревновались на дистанции 25, 100, 250 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем, а также в эстафетах. Во второй части соревнования проходили в бухте Базарная. На открытой воде спортсмены соревновались на дистанции 500 метров. Заключительным стартом стал заплыв через пролив Ольхонские ворота, где температура воды составляла от +2 до +4 градусов. Протяженность этой трассы – около 1,7 тысячи метров, – рассказала организатор фестиваля Инна Безрядина.

Как отметила Инна Безрядина, самыми опытными участниками фестиваля в этом году стали два 75-летних спортсмена – мужчина из Китая и женщина из Красногорска Московской области. Также в соревнованиях на дистанции 25 метров принимали участие дети.

При проведении фестиваля «Байкальская миля-2019» уделялось особое внимание безопасности участников. На протяжении двух дней соревнования проходили под контролем подразделения ГИМС МЧС России по Иркутской области и медслужбы.