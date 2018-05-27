Дзюдоисты Приангарья завоевали 12 медалей на чемпионате СФО

Иркутская область, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Спортсмены Иркутской области завоевали 12 медалей на чемпионате Сибирского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин, который завершился 27 мая в спорткомплексе «Байкал-Арена» в столице Приангарья.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, в турнире приняли участие более 140 спортсменов из десяти сибирских регионов.

– Наши спортсмены выиграли три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей. Победителями и призерами чемпионата Сибири стали воспитанники из спортивного клуба дзюдо «Мори», детско-юношеской спортивной школы «Зенит» спортивно-оздоровительного центра «Иркут-Зенит», а также уроженцы Черемхово, Ангарска и Усолья-Сибирского, – рассказал заместитель министра спорта области Павел Богатырев.

Среди мужчин первые места заняли в весовой категории 60 кг Данила Курташов и в весе 73 кг – Мурад Чопанов. Обладателем серебряной награды стал Дмитрий Ворожбит, выступающий в весовой категории 100 кг. Бронзовые медали получили Семен Курташов (60 кг), Евгений Прокопчук (73 кг) и Дмитрий Комиссаров (100 кг).

Среди женщин в весовой категории 48 кг победила Анна Кондакова. Серебряными призерами стали Татьяна Тюменцева (48 кг), Варвара Чарохчан (57 кг) и Людмила Темникова (78 кг). Бронзовые медали – у Ирины Терещенко в весе 63 кг и Айланы Ооржак в весовой категории 70 кг.

– Спортсмены Иркутской области успешно выступили на чемпионате Сибири и завоевали 12 путевок на чемпионат России по дзюдо, который запланировано провести с 10 по 13 октября в Грозном. В прошлые годы у нас было гораздо меньше путевок на всероссийские соревнования, – отметил старший тренер сборной области Алексей Гончаров.

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