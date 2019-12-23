Дзюдоисты Приангарья завоевали две бронзы на всероссийских соревнованиях

Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Спортсмены Иркутской области завоевали две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по дзюдо «Дружба народов», которые 21-22 декабря состоялись в Новосибирске. В турнире приняли участие более 100 дзюдоистов из различных регионов страны.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, среди женщин в весовой категории свыше 78 кг бронзовую медаль выиграла Лейла Салимова. Золотую медаль в этом весе получила Ольга Артошина из Красноярского края, серебро взяла Олинда Храпунова из Новосибирской области. Еще одна бронзовая награда – у Екатерины Зелениной из Новосибирской области.

Среди мужчин в весе свыше 100 кг бронзовым призером стал Виталий Сухопаров. В этой весовой категории победу одержал Никита Дибрин из Тюменской области. Второе место занял Роман Самойлов из Алтайского края.

Лейла Салимова тренируется в спортивном клубе дзюдо «Мори» у Эргаша и Фотеха Махмадбековых и учится в Государственном училище олимпийского резерва города Иркутска. Виталий Сухопаров учится в Областном училище олимпийского резерва в Ангарске, его тренерами являются Виталий Бронников и Александр Степанов.