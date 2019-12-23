ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Спорт
24.12.2019

Дзюдоисты Приангарья завоевали две бронзы на всероссийских соревнованиях

Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Спортсмены Иркутской области завоевали две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по дзюдо «Дружба народов», которые 21-22 декабря состоялись в Новосибирске. В турнире приняли участие более 100 дзюдоистов из различных регионов страны.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, среди женщин в весовой категории свыше 78 кг бронзовую медаль выиграла Лейла Салимова. Золотую медаль в этом весе получила Ольга Артошина из Красноярского края, серебро взяла Олинда Храпунова из Новосибирской области. Еще одна бронзовая награда – у Екатерины Зелениной из Новосибирской области.

Среди мужчин в весе свыше 100 кг бронзовым призером стал Виталий Сухопаров. В этой весовой категории победу одержал Никита Дибрин из Тюменской области. Второе место занял Роман Самойлов из Алтайского края.

Лейла Салимова тренируется в спортивном клубе дзюдо «Мори» у Эргаша и Фотеха Махмадбековых и учится в Государственном училище олимпийского резерва города Иркутска.  Виталий Сухопаров учится в Областном училище олимпийского резерва в Ангарске, его тренерами являются Виталий Бронников и Александр Степанов.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Спорт»:
Дзюдоисты Приангарья завоевали две бронзы на всероссийских соревнованиях24.12.2019
2019-12-24-08-10-24
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Спортсмены Иркутской области завоевали две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по дзюдо «Дружба народов», которые 21-22 декабря состоялись в Новосибирске. В турнире приняли участие более 100 дзюдоистов из различных регионов страны.
Спортивный праздник «На лыжи!» пройдёт в Шелехове 28 декабря23.12.2019
Шелехов, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 28 декабря в Шелехове в четвёртый раз состоится спортивный праздник «На лыжи!» совместно с открытым Первенством города по лыжным гонкам. Организаторами мероприятия выступают Иркутский алюминиевый завод РУСАЛ, En+ Group и администрация города Шелехова.
Новым тренером ХК «Байкал-Энергия» стал Максим Блем18.12.2019
2019-12-18-05-31-13
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - У хоккейного клуба «Байкал-Энергия» произошли кадровые изменения. Главный тренер команды Андрей Рушкин покинул свой пост. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Максим Блем, сообщает пресс-служба клуба.
В Братске лыжники опробовали трассу, обновлённую на средства РУСАЛа18.12.2019
2019-12-18-03-39-51
Братск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В минувшую субботу, 14 декабря, в микрорайоне Северный Артек города Братска лыжники опробовали трассу, обновлённую на средства РУСАЛа.
Ледовый дворец в Иркутске обещают подготовить к финальному техобследованию к 1 февраля 2020 года17.12.2019
-1-2020-
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» должен быть готов к финальному техническому обследованию к 1 февраля 2020 года. Об этом заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на выездном совещании, которое провели 17 декабря на строительной площадке бенди-центра.
В Ангарске определили победителей зимней гонки на горных велосипедах17.12.2019
2019-12-16-12-15-06
Ангарск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В парке имени 10-летия Ангарска 14 декабря состоялась зимняя гонка на горных велосипедах «БАМ Ночная гонка Молодой Луны», в которой приняли участие 145 любителей активного образа жизни. Спортсмены соревновались в двух дистанциях «Мини-марафон» и «Лайт-марафон», а также на дистанцию «БАМ Kids» вышли самые маленькие участники. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Кандидатами в Олимпийскую сборную России стали девять спортсменов Иркутской области16.12.2019
2019-12-16-04-51-44
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Девять спортсменов Иркутской области стали кандидатами в сборную России для участия в 32 Олимпийских играх в Токио в Японии в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Одно «золото» и два «серебра» привезли спортсмены Приангарья с чемпионата СФО по пауэрлифтингу13.12.2019
2019-12-13-09-28-15
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Спортсмены Иркутской области выиграли три медали на чемпионате Сибирского федерального округа по пауэрлифтингу в классическом троеборье. Соревнования проходили с 9 по 12 декабря в Бердске в Новосибирской области.
Новый спорткомплекс открывается в Баяндаевском районе13.12.2019
Баяндаевский район, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Новый спортивный комплекс в селе Нагалык Баяндаевского района торжественно откроется 13 декабря.
Спортсменки Иркутской области завоевали шесть медалей всероссийских соревнований по боксу11.12.2019
2019-12-11-07-37-21
Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Спортсменки Иркутской области завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях по боксу среди юниорок 17-18 лет и девушек 15-16 лет, которые с 1 по 8 декабря проходили в Королёве в Московской области. От Приангарья в турнире приняли участие десять девушек, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Владимир Матиенко: чемпионату мира по бенди в Иркутске ничто не угрожает10.12.2019
2019-12-10-09-21-46
Иркутск, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Чемпионату мира по хоккею с мячом среди мужских команд весной 2020 года в Иркутске никто не угрожает. Об этом Телеинформу сообщил президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко.
Борис Скрынник: чемпионаты мира по хоккею с мячом в 2020 и 2021 годах должны пройти в России10.12.2019
-2020-2021-
Москва, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Чемпионаты мира по хоккею с мячом в 2020 и 2021 годах должны пройти в России, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
В Иркутской области утвержден событийный календарь Марафонов БАМ10.12.2019
2019-12-09-10-49-08
Иркутская область, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области утвержден событийный календарь Марафонов БАМ. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Массовый спуск, фаер-шоу и фейерверк – в Байкальске на Соболиной открыли горнолыжный сезон09.12.2019
2019-12-09-05-41-36
Байкальск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На горе Соболиной в Байкальске 7 декабря состоялось торжественное открытие нового горнолыжного сезона.
Открытый Кубок Иркутска по рыболовному спорту пройдет 14 декабря09.12.2019
-14-
Иркутский район, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Урик Иркутского района 14 декабря пройдет открытый Кубок Иркутска по рыболовном спорту в дисциплине «Ловля на мормышку со льда». Это будут однодневные соревнования с командно-личным первенством, сообщает Федерация рыболовного спорта Иркутской области.
Иркутский ипподром обещают сохранить и улучшить07.12.2019
Иркутск, 7.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Росимущество доработает условия привлечения инвесторов для сохранения профиля иркутского ипподрома. Об этом сообщается в письме Федерации конного спорта РФ. Документ на своей странице в соцсети «Фейсбук» выложил депутат думы Иркутска Евгений Стекачёв.
Иркутянин завоевал золото на чемпионате России по артистическому фехтованию06.12.2019
2019-12-06-05-34-30
Иркутск, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Спортсмен из Иркутска Петр Паюк занял первое место на чемпионате России по артистическому фехтованию в дисциплине «арт-фехтование – соло». Соревнования проходили с 22 по 23 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге.
Представитель Международной федерации хоккея с мячом проверил готовность Иркутска к чемпионату мира по бенди05.12.2019
2019-12-05-09-39-34
Иркутск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Готовность спортивных объектов к чемпионату мира по хоккею с мячом, который пройдет в Иркутске в марте-апреле 2020 года, обсудили в правительстве Приангарья.
Титулованный рыболов из Латвии проведёт мастер-класс для участников Байкальского турнира по подлёдной рыбалке05.12.2019
2019-12-04-11-25-40
Ольхонский район, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Третий открытый международный турнир по подлёдной рыбалке BOTIF-2020 на озере Байкал планируют провести 5-6 января. Специальным гостем соревнований станет двукратный чемпион мира и многолетний тренер сборной Латвии по мормышке, фидеру и поплавочной рыбалке Нормундс Грабовскис, сообщают организаторы.
СМИ: в бассейн можно будет ходить без справок05.12.2019
Интернет, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В среду, 4 декабря, стало известно, что граждане России старше 12 лет смогут посещать бассейн без справок. Подчеркивается, что соответствующее решение вынес Верховный суд Российской Федерации, сообщают «Аргументы недели».
В Заларинском районе до конца года планируют открыть пять спортобъектов04.12.2019
2019-12-04-09-38-30
Заларинский район, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Заларинском районе до конца 2019 года планируют открыть пять спортивных объектов, в том числе ФОК и бассейн. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Представитель Международной федерации бенди Сергей Мяус прилетел в Иркутск03.12.2019
Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Официальный представитель Международной федерации хоккея с мячом Сергей Мяус прилетел в Иркутск 2 декабря, чтобы проверить подготовку к проведению чемпионата мира по бенди весной 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.
Пять спортсменов Иркутской области стали мастерами спорта России03.12.2019
2019-12-03-04-55-36
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство спорта Российской Федерации присвоило спортивное звание «Мастер спорта России» пяти спортсменам Иркутской области, занимающимся велосипедным спортом, легкой атлетикой и вольной борьбой. Соответствующий приказ от 28 ноября 2019 года подписал министр спорта России Павел Колобков.
«Байкал-Энергия» поднялась до пятой строчки турнирной таблицы Чемпионата России02.12.2019
2019-12-02-05-54-55
Иркутск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Байкал-Энергия» 30 ноября победила «Кузбасс» со счётом 8:1. Об этом сообщает пресс-служба иркутского клуба.
В Приангарье по итогам 2019 года наградили лучших спортсменов и тренеров01.12.2019
Иркутск, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В правительстве Иркутской области 29 ноября состоялась торжественная церемония награждения за лучшие достижения в сфере физической культуры и спорта в 2019 году.
Филиал областной спортивной школы олимпийского резерва «Спарта» откроется в декабре в селе Мамоны30.11.2019
Иркутский район, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Мамоны Иркутского района планируется открыть филиал областной спортивной школы олимпийского резерва «Спарта», где будут работать отделения по пауэрлифтингу и вольной борьбе.
Ангарские спортсмены победили на областной спартакиаде, посвященной декаде инвалидов 30.11.2019
Ангарск, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарском городском округе на базе спортивно-оздоровительного комплекса училища олимпийского резерва с 26 по 28 ноября проходила областная спартакиада, посвященная декаде инвалидов. В соревнованиях принимали участие 15 команд из Иркутска, Ангарска, Свирска, Черемхово, Саянска, Усолья-Сибирского, Шелеховского, Нукутского, Иркутского, Тулунского, Заларинского, Куйтунского районов и других муниципальных образований.
РУСАЛ финансирует развитие трёх крупных социальных объектов в Братске30.11.2019
2019-11-29-16-13-35
Братск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания РУСАЛ финансирует в Братске ремонт, реконструкцию и развитие трёх крупных городских объектов в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией города. На эти цели в 2019 году направлено 28 миллионов рублей.
Олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков провел мастер-класс для воспитанников иркутского Центра боевых искусств29.11.2019
2019-11-29-08-52-52
Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков провел мастер-класс для воспитанников Центра боевых искусств Иркутска.
«Байкал-Энергия» со счётом 11:3 победила «Сибсельмаш»28.11.2019
2019-11-28-07-41-02
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - «Байкал-Энергия» 27 ноября в Иркутске одержала победу над «Сибсельмашем» из Новосибирска со счётом 11:3. Об этом сообщает пресс-служба иркутского клуба.
Стрелки Иркутской области завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях в Улан-Удэ27.11.2019
2019-11-27-08-47-42
Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Спортсменки Иркутской области завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе памяти конструктора спортивного оружия, заслуженного тренера СССР, заслуженного мастера спорта Хайдурова. Турнир проходил с 18 по 23 ноября в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба Минспорта.
Олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков проведет в Иркутске мастер-класс26.11.2019
2019-11-26-07-07-18
Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в зале единоборств «Витязь» 27 ноября пройдет мастер-класс по боксу, который проведет заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Горнолыжница из Байкальска Варвара Ворончихина взяла серебряные медали на соревнованиях в Нидерландах22.11.2019
2019-11-22-05-46-07
Ландграф, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Спортсменка из Байкальска Варвара Ворончихина успешно выступила на международных соревнованиях и первом этапе Кубка Европы по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Ландграфе в Нидерландах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Полюс Вернинское» организовало в Бодайбо турниры по четырем видам спорта21.11.2019
2019-11-21-02-54-36
Бодайбо, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - «Полюс Вернинское» организовало в Бодайбо турниры по четырем видам спорта. Гвоздем программы стал розыгрыш корпоративного кубка по мини-футболу. Всего за трофей боролись семь команд, сообщает пресс-служба компании.
Завершено строительство хоккейного корта в селе Холмогой Заларинского района21.11.2019
2019-11-21-02-23-42
Заларинский район, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Холмогой Заларинского района завершено строительство хоккейного корта в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.
Читать все новости раздела «Спорт»
История великой гимнастки Оксаны Костиной
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске