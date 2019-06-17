|Спорт
|18.06.2019
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Дзюдоисты Приангарья завоевали медали на соревнованиях в Красноярске
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Иркутская область, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Спортсмены Иркутской области завоевали медали на всероссийских соревнованиях по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященных памяти директора завода цветных металлов и золота Владимира Гулидова.
Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, турнир проходил 15 и 16 июня в Красноярске. В первый день соревновались только российские дзюдоисты, во второй день к борьбе присоединились участники из зарубежных стран.
Так, 15 июня в турнире приняли участие 114 спортсменов из 15 регионов России. В этот день от Иркутской области среди мужчин бронзовые медали выиграли Иван Кедун в весовой категории до 66 кг и Давид Габаидзе в весе до 81 кг. Среди женщин серебряными призерами стали Варвара Чарохчан (до 57 кг) и Ксения Переломова (до 70 кг).
Кроме того, Давид Габаидзе 16 июня на международных соревнованиях занял первое место в весе до 81 кг и был награжден медалью из чистого золота. Серебряным призером этого турнира стал Иван Кедун. Бронзовую медаль взяла Ксения Переломова.
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