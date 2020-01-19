Ежегодная массовая гонка «Лыжня России» пройдет в Иркутском районе 8 февраля

Иркутский район, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Министерство спорта Иркутской области начало подготовку к проведению 38-я Всероссийской массовой гонки «Лыжня России», центральный старт которой состоится 8 февраля на заливе Топка рядом с лыжной базой ИрГАУ в поселке Молодежный Иркутского района.

В соревнованиях могут принять участие все желающие старше пяти лет, а для самых маленьких участников 3-4 лет предусмотрена отдельная дистанция на 300 метров. Об этом на рабочем совещании сообщил заместитель министра спорта области Павел Богатырев.

– «Лыжня России» – самые массовые соревнования, которые проводятся практически во всех регионах страны. В Иркутской области спортивное мероприятие поддерживают тысячи любителей активного образа жизни во многих муниципальных образованиях. Только на центральный старт ежегодно выходит около шести тысяч участников. Необходимо обсудить все организационные моменты, решить вопросы безопасности и медицинского обеспечения, определить культурно-развлекательную программу для детей и зрителей, – отметил на совещании Павел Богатырев.

Традиционно предусмотрены две дистанции: 5 км – для юношей и девушек до 18 лет; 10 км – для мужчин и женщин. Старты участников гонки на 5 км и 10 км состоятся в 13:00. На дистанции 10 км устанавливается контрольное время – 1 час 30 минут. Старт детского забега намечен на 12:00, зарегистрироваться на него можно будет только 8 февраля с 10:00 до 11:45 на месте старта.

Третий год подряд министерство и областная спортивная школа олимпийского резерва «Россия» проводит «Лыжню России» совместно с оргкомитетом «Марафоны БАМ». Как рассказал PR-директор «Марафонов БАМ» Артем Детышев, уже проведены предварительные замеры льда, толщина которого составляет от 40 до 52 сантиметров.

– Лыжная трасса для участников самого массового спортивного мероприятия Иркутской области будет подготовлена с использованием ратрака. Сейчас для всех любителей лыжного спорта подготовлен 10-километровый круг. Зайти на трассу можно у ледокола «Ангара», – сказал Артем Детышев.

Для участия в «Лыжне России» необходимо зарегистрироваться. Предварительная регистрация для всех участников уже проходит на сайте ЛыжняРоссии38.рф .

Все участники соревнований, в том числе прошедшие предварительную онлайн-регистрацию, должны предоставить в мандатную комиссию паспорт или свидетельство о рождении, справку-допуск от врача, полис обязательного медицинского страхования, согласие на обработку персональных данных. Все зарегистрированные и получившие стартовый номер участники центрального старта будут застрахованы.

Как сообщает пресс-служба облправительства, информация о месте и времени проведения мандатной комиссии по допуску участников будет озвучена позже. Кроме того, можно будет зарегистрироваться на месте старта 8 февраля с 10:00 до 12:30.

Участники соревнований, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами министерства спорта Российской Федерации. От партнеров соревнований предусмотрены призы по специальным номинациям. Наградят и участников детского забега.