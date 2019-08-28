ФОК у иркутской школы №29 будет открытым для местных жителей

Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в подарок к столетию школы №29 в посёлке Кирова в Иркутске, будет доступен для посещения не только учеников, но и всех местных жителей. Об этом 28 августа на пресс-конференции рассказал начальник образования администрации города Александр Костин.

– Здесь есть большой и малый физкультурный зал, гигиенические комнаты, раздевалки, душ, залы для акробатики, аэробики, игровых и неигровых видов спорта. Важно, что там спокойно могут заниматься и дети с ограниченными возможностями здоровья – в ФОКе есть подъёмник на второй этаж, – говорит он. – Школа №29 всегда была культурным центром для Селиванихи и близлежащих посёлков, и спортивный модуль тоже будет открыт для населения по вечерам.

В целом в Иркутске ведётся масштабная работа по ремонту спортивных сооружений в школах. Уже приведены в порядок спортивная площадка у лицея ИГУ, начались работы по комплексному благоустройству стадиона в Академгородке у школы №24, комбинированные площадки устанавливаются в школах №76 и 23, в школе №21 ремонтируют стадион. Работы проводятся в школе №73, он также как и ФОК в Кирова, доступен населению.

Ремонты спортивных сооружения также идёт в школах № 40, 67, 30, 42, 66 и других.