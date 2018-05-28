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Спорт
29.05.2018

Футбол включили в перечень базовых видов спорта для Приангарья

Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Министерство спорта Российской Федерации утвердило перечень базовых видов спорта на 2018-2022 годы – для Иркутской области их 19. Новым для региона в этом списке стал футбол.

Как сообщает пресс-служба областного Минспорта, для Приангарья базовыми видами спорта, включенными в программу Олимпийских игр, помимо футбола, стали летние – бокс, велосипедный спорт, дзюдо, легкая атлетика, прыжки на батуте, пулевая стрельба, стрельба из лука, спортивная борьба (вольная), тхэквондо, тяжелая атлетика, художественная гимнастика. Зимние – бобслей, конькобежный спорт, санный спорт.

Из программы Сурдлимпийских игр статус базового получил спорт глухих. Три вида спорта, не включенных в программу Олимпийских игр, – самбо, пауэрлифтинг и спортивная аэробика – также определены базовыми для Иркутской области.

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