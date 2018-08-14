Гонка на горных велосипедах «ВелоБАМ-2018» впервые пройдет на ЛБК «Ангарский»

Ангарск, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» 8 сентября пройдет завершающее событие серии Марафоны БАМ и третий этап Кубка БАМ – марафон на горных велосипедах «ВелоБАМ – 2018».

Как сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья, в этом году организаторами принято решение о переносе места проведения велогонки со станции «Огоньки» на ЛБК «Ангарский».

– Чистые, накатанные, стабильные трассы, состояние которых практически не зависит от капризов погоды – это, наверное, самое главное отличие и самый главный плюс нового места проведения марафона на горных велосипедах. Еще из плюсов – это логистическая доступность и удобная парковка. Для доставки участников с велосипедами до места старта и обратно будут организованы автобусы из Ангарска и Иркутска. В целом к услугам спортсменов и болельщиков комфортная инфраструктура лыжно-биатлонного комплекса, – пояснил PR-директор мероприятий БАМ Артем Детышев.

Участников соревнований ожидают дистанции в один, два и три круга длиной по 20 километров – 20, 40 и 60 км соответственно. Для подрастающих БАМовцев – детский велозаезд «ВелоБАМ Kids» со сладким призом на финише. Как и все мероприятия серии, ВелоБАМ – это семейный спортивный праздник, поэтому предусмотрена работа аниматора и детской комнаты для временного пребывания детей, пока родители осваивают новые трассы.

Организаторы ожидают традиционно большое количество участников. Время старта намечено на 10 часов утра. Регистрация уже открыта и доступна на официальном сайте .

Организаторы Марафонов БАМ – Оргкомитет Марафоны БАМ, ЗАО «Стройкомплекс» (Ангарск) при поддержке администрации Ангарского городского округа и министерства спорта Иркутской области.

Напомним, ВелоБАМ является финальным соревнованием Кубка и Малого Кубка БАМ, по результатам которого будут определены победители и призеры в общем зачете 2018 года.

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