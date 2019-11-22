Горнолыжница из Байкальска Варвара Ворончихина взяла серебряные медали на соревнованиях в Нидерландах

Ландграф, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Спортсменка из Байкальска Варвара Ворончихина успешно выступила на международных соревнованиях и первом этапе Кубка Европы по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Ландграфе в Нидерландах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

В международных соревнованиях в дисциплине «слалом» Варвара Ворончихина завоевала две серебряные медали. В состязаниях приняли участие более 100 спортсменов из 24 стран мира. По итогам соревнований сборная команда России одержала победу в медальном зачете с четырьмя золотыми и пятью серебряными медалями.

Следом за международными соревнованиями также в Ландграфе проходил первый этап Кубка Европы по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. На этих соревнованиях Варвара Ворончихина стала второй в слаломе.

По итогу этапа горнолыжники России завоевали четыре золотые, по две серебряные и бронзовые медали и выиграли общекомандный зачёт. Всего на старт первого этапа Кубка Европы вышли более 100 спортсменов из 21 страны.