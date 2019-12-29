Горнолыжница из Байкальска Варвара Ворончихина завоевала восемь золотых медалей на Кубке Северной Америки

США, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Кубок Северной Америки по паралимпийскому горнолыжному спорту проходил в США 18-22 декабря. Горнолыжница из Байкальска Варвара Ворончихина завоевала там золото во всех восьми дисциплинах.

Как сообщается на сайте Паралимпийского комитета России, всего российская сборная завоевала на соревнованиях девять золотых и две серебряных медали – еще одно золото у Алексея Бугаева, по одному серебру – у Александра Алябьева и Анастасии Хорошевой.

Борьбу за медали на Кубке Северной Америки вели более 50 спортсменов из 11 стран мира. Среди соперников россиян были чемпион зимних Паралимпийских игр 2019 года Адам Халл из Новой Зеландии и призер паралимпиады Гьюмонд Алексис из Канады.

– Соревнования в США стали подготовительным этапом к Кубку мира, этапы которого начнутся уже 7 января. Всего в январе мы примем участие в трех этапах, они будут проходить по 23 января в Швейцарии, Италии и Словении, – сообщил старший тренер сборной команды России по горнолыжному спорту лиц с ПОДА, Заслуженный тренер России Александр Назаров.

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Варвара Ворончихина – 12-кратный чемпион России, серебряный призер кубка Европы, бронзовый призер Кубка мира, трехкратный серебряный призер чемпионатов России, победитель первенства России.