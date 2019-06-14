HeadHunter: только 6% соискателей из Иркутска занимаются спортом ежедневно

Иркутск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Служба исследований HeadHunter совместно с всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Трудовые резервы» выяснила, занимаются ли соискатели Иркутска спортом, и что для этого предпринимают их компании. По полученным данным, только 6% иркутян занимаются спортом каждый день. Как сообщает пресс-служба HeadHunter, примерно такое же количество респондентов не занимается спортом вообще. Причем, отмечают аналитики, существуют целые компании, которые состоят сплошь из таких сотрудников. По утверждению 9% респондентов, в их коллективе никто не занимается спортом. Компаний, которые состоят только из любителей заниматься спортом, оказалось совсем мало – всего 2% из ответивших работают в таком окружении. Подавляющее большинство, 60% опрошенных, оценивают число своих коллег, занимающихся спортом, ниже среднего – на 2 балла из 5, где 1 – никто не занимается спортом, а 5 – все занимаются спортом. – Также исследование приводит весьма красноречивые данные о состоянии популяризации спорта среди сотрудников со стороны своих работодателей. Ими легко объясняются приведенные выше цифры. У 67% соискателей в компаниях ничего не делается для того, чтобы они больше занимались спортом. Лишь в 16% случаев внутри компаний проводятся спортивные мероприятия, ещё в 9% сотрудникам предоставляются скидки на занятия в спортивных и фитнес-клубах. У 7% соискателей на рабочих местах проходит зарядка в течение дня, – говорят в HeadHunter. Вот как распределились эти показатели по регионам. В тройку лидеров по числу трудовых коллективов, где принимаются какие-то меры (из вышеперечисленных) по популяризации занятий спортом, вошли: республика Башкортостан, Ханты-Мансийский АО-Югра, Томская область. Но даже в этих регионах число подобных компаний не достигает и половины от общего числа (49%, 47% и 46% соответственно). В хвосте списка – регионы с самым меньшим числом спортивно-активных коллективов: Владимирская область (31%), Кемеровская область (31%) и Красноярский край (29%). Сопоставление нескольких ключевых показателей этого исследования выдает один любопытный факт. Несмотря на то, что, по данным опроса, спортом два-три раза в неделю занимаются примерно половина соискателей, для более чем 70% из опрошенных жителей Иркутска поддержка работодателем спортивных активностей является плюсом при выборе места работы. То есть при грамотном менеджменте компании могут почти в два раза увеличить показатель регулярно занимающихся спортом сотрудников в целом по стране. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: headhunter

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