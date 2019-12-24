Игорь Кобзев поручил предусмотреть бесплатные билеты на матчи чемпионата мира по бенди для отдельных категорий граждан

Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Совещания на строительной площадке Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом «Байкал» будут проходить еженедельно. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 25 декабря во время посещения строящегося спортивного объекта.

Напомним, Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом «Байкал» станет главной ареной чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд, который пройдет в Иркутске в марте-апреле 2020 года.

Игорь Кобзев осмотрел стройплощадку. В настоящее время здесь активно ведутся отделочные работы, монтаж ледового поля, началась установка кресел для зрителей. До этого был полностью завершен конструктив здания, подключены все коммуникации, фасады закрыты по тепловому контуру, смонтировано большое количество оборудования.

Исполняющий обязанности первого заместителя губернатора – председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов доложил Игорю Кобзеву, что благодаря работе с федеральным центром между министерством спорта РФ и правительством Иркутской области накануне было подписано соглашение о выделении 593 миллионов рублей из федерального бюджета на продолжение в 2020 году строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом. В 2019 году на возведение этого объекта было выделено около 2 млрд 215 млн рублей из областного бюджета и 2 млрд 153 млн рублей из федерального бюджета. В следующем году из региональной казны на строительство «Байкала» будет выделено около полутора млрд рублей.

Также во время посещения спортобъекта обсуждались вопросы безопасности, благоустройства и озеленения территории. Кроме того, Игорь Кобзев дал поручение рассмотреть возможность бесплатного посещения матчей чемпионата мира по хоккею с мячом для некоторых категорий граждан, например, для почетных граждан, ветеранов и многодетных семей.

Напомним также, что на прошлом совещании врио губернатора Игорь Кобзев заявил, что Центр должен быть готов к проведению технического обследования к 1 февраля 2020 года.