«Иркут» и «Урал» 8 октября встретятся в первом матче сезона 2018-2019 во Дворце спорта «Труд»

Иркутск, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском Дворце спорта «Труд» 8 октября пройдет первый матч баскетбольного сезона 2018-2019 годов. На домашней площадке «Иркут» сыграет против команды «Урал» из Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба БК «Иркут», в турнирной таблице предыдущего чемпионата России по баскетболу среди команд мужской Суперлиги-1 уральцы были шестыми, иркутяне заняли девятое место.

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Место проведения: Иркутск, ДС «Труд». Начало в 19:00.

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