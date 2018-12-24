«Иркут» на домашнем паркете уступил «Новосибирску»

Ирутск, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Баскетболисты «Иркута» уступили «Новосибирску» на домашнем паркете со счётом 66:85. Об этом сообщает пресс-служба иркутского клуба.

Счет набранным очкам в матче открыл гости. Следом иркутянам удались два подряд результативных прохода к кольцу соперников (сначала в исполнении Никиты Зверева, затем Юрия Першина) – 4:1. После хозяева в защите дважды «проспали» Алексея Курцевича, а затем и Кирилла Писклова – 4:7. «Оранжево-черные» вновь неплохо справились с ролью догоняющих: сравняли и вышли вперед, максимально лидировали после «трешки» Романа Лагутина – 18:12. Однако в оставшуюся минуту с небольшим новосибирцы Константин Помогалов и Александр Мартынов попали из-за дуги и счет сравняли – 18:18.

Дальнобойная артиллерия гостей продолжила исправно работать и сразу после двухминутного перерыва: три очка от Дмитрия Флиса, еще три – от Сергея Токарева. Взятый тренерским штабом «Иркута» тайм-аут не помог, ситуация и дальше развивалась не в нашу пользу. К большому перерыву счёт составлял 28:48.

«Минус 20», полученные в предыдущем игровом периоде, надо было сокращать. Но игра у хозяев по-прежнему не ладилась, тогда как гости забили из-за дуги еще четырежды. Преимущество «Новосибирска» достигло 30 очков – 34:64. «Иркут» снова взял минутный перерыв, который на этот раз помог наставникам внести нужные коррективы – пошли броски как со средней, так и дальней дистанций, получалось держать оборону. Отставание от гостей «оранжево-черным» удалось сократить до «минус 17-ти» – 47:64.

В последней десятиминутке минимум, на который удалось приблизиться к гостям, составил 15 очков. Завершился матч со счетом 66:85 – победа баскетболистов из столицы Западной Сибири.

Следующие матчи в рамках чемпионата России среди команд Суперлиги-1 «Иркут» проведет уже в новом году. Наша команда сыграет на выезде: 7 января – в Сургуте против «Университета-Югры», 10 января – с «Уралом» в Екатеринбурге.

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