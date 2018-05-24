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24.05.2018

Иркутск примет эстафету огня Всемирной зимней универсиады 2019 года

Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По Иркутску пронесут огонь Всемирной зимней универсиады, которая будет проходить в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Предварительно маршрут прохождения эстафеты по Иркутску и варианты проведения торжественной встречи уже проработаны. Протяжённость маршрута составляет более 3,5 километров, забег пройдёт по центральной части города в конце 2018 года.

Сейчас формируется состав факелоносцев, уже поданы 109 заявок на участие в мероприятии. При министерстве спорта Иркутской области создана комиссия по отбору кандидатур в факелоносцы, результаты станут известны 20 августа 2018 года.

Всемирная зимняя универсиада будет проходить в 29 раз. Соревнования проводятся по 11 видам спорта. Эстафета огня Зимней универсиады-2019 стартует 20 сентября 2018 года. Она включает в себя международный, федеральный и региональный этапы. Эстафета пройдет по 30 городам России, закончится путешествие огня Универсиады в марте 2019 года в Красноярске.

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