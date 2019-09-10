|Спорт
|11.09.2019
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Иркутск примет «Кросс Нации-2019» 21 сентября
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Иркутск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В центре Иркутска 21 сентября пройдёт «Кросс Нации-2019», в котором могут принять участие все желающие не моложе шести лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Для юношей и девушек 19 лет и младше, мужчин и женщин 20 лет и старше предусмотрена дистанция 4 км. На дистанцию 6 км могут зарегистрироваться девушки 19 лет и младше. Юноши 19 лет и младше, женщины 20 лет и старше могут также выбрать дистанцию 8 км. Самая большая дистанция – 12 км, её предстоит преодолеть мужчинам 20 лет и старше. Детский забег на 1 км рассчитан на детей 6-9 лет.
Участники, занявшие первое, второе и третье места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами Министерства спорта России. Победителям в каждой возрастной группе вручаются кубки Минспорта России.
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