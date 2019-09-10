Иркутск примет «Кросс Нации-2019» 21 сентября

Иркутск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В центре Иркутска 21 сентября пройдёт «Кросс Нации-2019», в котором могут принять участие все желающие не моложе шести лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта. Для юношей и девушек 19 лет и младше, мужчин и женщин 20 лет и старше предусмотрена дистанция 4 км. На дистанцию 6 км могут зарегистрироваться девушки 19 лет и младше. Юноши 19 лет и младше, женщины 20 лет и старше могут также выбрать дистанцию 8 км. Самая большая дистанция – 12 км, её предстоит преодолеть мужчинам 20 лет и старше. Детский забег на 1 км рассчитан на детей 6-9 лет. Участники, занявшие первое, второе и третье места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами Министерства спорта России. Победителям в каждой возрастной группе вручаются кубки Минспорта России. КООРДИНАТЫ: Начало соревнований – в 10.00 часов на площади у памятника Александру Третьему.

Для участия в «Кроссе Нации» необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии и получить номер.

Комиссия будет работать с 18 по 20 сентября с 09.00 до 16.30, (обед с 12.00 до 12.45) по адресу: Иркутск, улице Баррикад, 81, телефон: 8(3952) 33-64-79.

Пройти регистрацию можно и 21 сентября с 8.30 до 10.00 на месте старта.

Участникам соревнований необходимо будет представить в мандатную комиссию паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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